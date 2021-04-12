Задержанная за голую фотосессию в ОАЭ украинка вышла на связь с родными

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Украинка вышла на связь с родными из Дубая

Девушка, которая была арестована полицией за голую фотосессию в Дубае, вышла на связь со своей семьей. Она сообщила, что ее и остальных участниц скандальной съемки держат в плохих условиях.

По словам украинки, в помещении, где они находятся, нету даже нет окон. Информация об этом появилась на странице юридической компании "Миллер" в Facebook, которая представляет интересы модели (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В источнике говорится, что с момента задержания 3 апреля близкие впервые смогли пообщаться с украинкой и узнать хоть что-то о месте ее нахождения. Однако телефонный разговор длился не более двух минут.

Также стало известно, что другие модели не имели возможности поговорить со своими родственниками.

Одиннадцать натурщиц депортируют из ОАЭ в понедельник, 12 апреля. Они отправятся домой в 23:25 рейсом компании SkyUp.

Арестованная в Дубае украинка вышла на связь.
Украинка, которая была задержана в Дубае, вышла на связь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

  • Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.

  • Брат Яны вышел на связь и заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается в ОАЭ.

  • Также украинка "разоблачила" еще одну участницу голой фотосессии. Она опубликовала фото девушки по имени Ольга, написав, что она тоже присутствовала на съемке в отеле.

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