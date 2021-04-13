Задержанная в Дубае украинка – об аресте: угрожали убить и не кормили

Одна из украинских моделей, которых ранее задержали в ОАЭ за голую фотосессию на балконе, рассказала, что после ареста у всех отобрали мобильные телефоны, а спали девушки на одном матрасе, выслушивая от других угрозы.

Кроме того, теперь многим из них необходима помощь врачей. Об этом пишет "ТСН".

По словам девушки, они не являются эскортницами и за съемки деньги не получают – все ездят на добровольной основе.

"Девочкам же "по приколу" ездить бесплатно, собирать себе портфолио, тем более, в хорошей и дружной компании. А я так вообще – впервые в своей жизни сделала одну фотографию и не была голышом, а только в белье. Мне 20 лет, я не "ню-модель", первый и последний раз так фотографировалась (пока точно не хочу повторять)", – рассказала модель.

Она отметила, что все арестованные украинки чувствуют себя ужасно, а некоторым вовсе теперь необходимо обратиться в больницу.

Девушка сообщила, что больше всего ее удивило негативное отношение к ней и ее коллегам: за восемь дней никому не разрешили позвонить родителям и сказать, что они живы.

Как оказалось, 10 моделей улетели из ОАЭ еще 3 апреля, а 14 осталось, и из них – 12 ушли на встречу к Ахмеду – "хорошему полицейскому".

"Никогда не забуду, как нас обманули, как мы доверились людям. Нас просто заманили в ловушку и все… Сказали, только поговорят с нами, мы после планировали посмотреть город, а потом нас просто заперли и даже не разрешили позвонить консулу. Хорошо, что он сам приехал через три дня. Пока он не приехал – их отношение было к нам – как к убийцам", – подчеркнула модель.

Девушка рассказала, что те же фото на балконе делали 3 апреля, а правоохранители пришли к моделям уже 4 апреля ночью. По словам задержанной, в тот момент она спала и услышала крик подруги о том, что их фото "слили". После этого они сразу начали искать билеты в Киев, но ничего не нашли.

"И здесь позвонили с ресепшена и сообщили, что нас ждет полицейский. Мы думали, что нам капец. Мы спустились и коп сообщил, что нужно приехать в отделение, чтобы просто дать показания, и нас отпустят – мы поверили", – призналась модель.

Затем девушки приехали в нужное время, где их повели к машине и увезли в тюрьму. Тогда они дали показания и после у них начали отбирать телефоны, и никто не смог сообщить родным в течение восьми дней, что случилось.

Украинка отметила, что с этого момента все испугались и у них началась истерика. Как она рассказала, их "шманали" и сначала завели в комнату, где был один матрас.

Кроме того, девушек не кормили целый день, а ночью принесли "безвкусный рис с ужасной подливой и это оказалось одно из лучших блюд после хлеба, который дают в 4 утра".

После этого моделей посадили в камеру, где другие люди, по рассказам, "спали, ели, ходили в туалет и умирали".

"Нам очень повезло, что задержанная поделилась с нами одеждой, а другие передали спустя два дня "женские штуки", потому что у всех из-за стресса начались женские дни, а два дня я не знаю, как они обходились, потому что даже туалетной бумаги не было. Далее дизентерия, мы по два дня спали на матрасах. Другие заключенные угрожали нас убить", – добавила украинка.

Девушка отметила, что также их пугали тем, что они не скоро выйдут из тюрьмы. Она подчеркнула, что "это была просто 30-минутная фотосессия и не более". Кроме того, организаторы мероприятия до сих пор находятся под арестом, среди них – Виталий Гречин.

"Были и россиянки, но они быстро "смылись", не дуры. То, что нас называют проститутками и эскортницами – их дело. Освободили нас тоже не очень приятно, потому что телефоны отдали перепрошить и везли через зону депортаций", – поделилась модель.

Девушка подытожила, что родственники только поддерживают, и рады, что все вернулись. А в Дубай украинки больше не хотят ехать, так как узнали "столько темных сторон о тех людях от заключенных, что даже противно там находиться".

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