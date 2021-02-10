Забужко опубликовала многолетнюю переписку со знаменитым Проскурней: те, кого мы любим, не умирают

Украинская писательница Оксана Забужко показала личную переписку с режиссером Сергеем Проскурней, который умер 1 февраля. Таким образом женщина хочет напомнить о важных событиях, к которым он был не просто причастен, а "заангажированный с головой".

Соответствующие фото Забужко опубликовала на личной странице в Facebook. На первом скриншоте можно увидеть, как Проскурня приглашает писательницу на Марш Новой Армии – военный парад на День Независимости в 2018 году.

На следующем скриншоте они обсуждают похороны актрисы Дианы Петриненко, которыми также занимался Проскурня.

"Здесь он вспоминает, как познакомил нас с Дианой Игнатьевной на улице. Это было где-то в 2010-2011 году. А я потом только на фото, которое он для нас двоих сделал, увидела, что держала в руке белую розу и не подарила ей. Мне было так стыдно. И тогда Сергей мне сказал такую фразу, которая теперь и о нем также: "Те, кого мы любим, не умирают", – вспомнила Забужко.

Также писательница показала разговор с Проскурней о его последнем проекте, снятым для ТВ "Рождественские песни" с сестрами Тельнюк.

"Что-то они записывали в Кропивницком... Сергей попросил меня присоединиться по скайпу, без всяких режиссерских объяснений, дальше пошли нестыковки. Я рассердилась, и получилось, что это была наша последняя беседа, и последняя его смска-вопрос тоже звучит теперь совсем иначе", – написала Забужко.

"И еще один скриншот – это уже личное: поздравления меня с ДН. Здесь совершенно видно его авторский стиль от иронично-пафосного обращения и до подписи, перед которой не устоит от улыбки ни одна адресатка – "Твое Проскурня", – подытожила Забужко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля стало известно о смерти украинского театрального режиссера и продюсера Сергея Проскурни.

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