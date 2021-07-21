Юрий Горбунов показал редкое фото с усами

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился с поклонниками снимком, на котором показался с густыми усами. Фанаты оценили имидж знаменитости.

При этом телезвезда позировал в ярком наряде. Соответствующее фото ведущий опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Горбунов появился перед подписчиками в голубой рубашке на фоне раритетной кареты. На его лице виднелись густые усы, которые обычно знаменитость не носит.

"Вы давно были в Национальном музее истории Украины? Очень рекомендую! Реально много иностранных и отечественных туристов, а иногда еще и кино снимают!" – подписал кадр ведущий.

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Пользователи сети оценили необычный имидж Горбунова и оставили комментарии под публикацией.

"С усами совсем другой человек", "Усы не надо", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. Ведущий шоу "Танці з зірками" и многих других проектов.

С 2015 по 2017 годы был тренером в "Лиге Смеха" – юмористическом проекте студии "Квартал 95". Команда "Загорецкая Людмила Степановна" из Львова, тренером которой был Горбунов, стала чемпионом сезона 2017 года.

В 2018 году начал работу над первым дебютным проектом в качестве продюсера полнометражного фильма комедией "Скажене весілля".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский ведущий Юрий Горбунов признался, что самый большой гонорар, который он получал за вечер, это 10 тысяч долларов. Тогда знаменитость провел частный день рождения.