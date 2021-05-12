Юморист украинского шоу рассказал, как похудел на 20 кг

Актер "Вар’яти-шоу" Максим Кравец сбросил лишние 20 кг. Свой марафон похудения он начал несколько месяцев назад и поделился своим опытом.

Как рассказал юморист Новому каналу, решение заняться собой принял в день рождения, сначала было очень трудно худеть. "Однако на сэкономленные на спиртном и ненужной пище деньги я накупил домой спортивного инвентаря – скамейки, штанги, гантели и орбитрек", – отметил Кравец.

Максим устроил дома мини-спортзал и занимается там каждый день. А еще дважды в

неделю посещает бассейн.

"Чувствую себя прекрасно, – говорит актер. – Сексуальная активность выросла в разы. Жена меня хочет каждый день. Признаюсь, я после тренировки смотрю в зеркало и сам себя хочу".

Кравец понял одну вещь: если стремишься к положительным изменениям в своей фигуре, то легкого пути нет. Его уже смешат люди, которые покупают пояса, коктейли для похудения, жиросжигающие продукты, хотя нужно совсем другое.

"Пять раз в неделю тренируйтесь в течение 45 минут, – рекомендует актер. – И не надо в зале

разговаривать или смотреть в зеркало. Придите, выжмитесь, как лимон, и идите дальше делать свои дела. И самое главное – правильно питайтесь, не позволяйте себе чипсики вместо ужина, ограничьте алкоголь и ешьте за четыре часа до сна. Спать, кстати, ложитесь раньше – это полезно".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, женщина похудела на 47 кг и раскрыла секрет своей стройности. Оказалось, что дело в правильном завтраке. В ежедневном меню матери двоих детей всегда есть овсяная каша, мексиканское тако с рисом и салатом, пита с говядиной.