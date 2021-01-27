Юморист популярного украинского шоу похудел на 9 кг: фото до и после

Новый участник "Вар`яти-шоу", стендап-комик и актер Максим Кравец рассказал, что сбросил девять килограммов за три месяца без диет. Так, по словам мужчины, все это благодаря спорту и дисциплине.

Подробностями с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала". Кравец также добавил, что пока его питание практически не изменилось. Он только сократил частоту приемов пищи с пяти раз в сутки до трех (фото до и после смотрите ниже).

"Мой вес снизился с 126 кг до 117 кг. Без диет и жестких физических нагрузок. Питание пока практически не изменилось. Я только сократил частоту приемов пищи с пяти раз в сутки до трех, но порции стали больше. А еще перестал есть после 19:00", – рассказал Максим.

Что касается спорта, то Кравец посещает тренажерный зал пять раз в неделю. В понедельник, среду и пятницу – у него силовые тренировки, во вторник и четверг – кардио, бассейн, футбол, сквош.

Кроме того, по словам мужчины, он каждый день приучает себя к дисциплине.

"Просыпаюсь рано и ложусь спать рано. Кстати, тренировки посещаю с 7:00 до 8:15. После них день невероятно плодотворный. Не преследую четких целей вроде "иметь сексуальное тело", просто хочу быть здоровым и дольше жить, чтобы быть с семьей и заниматься любимой работой", – подытожил он.

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