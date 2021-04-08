YouTube заблокировал провокационный клип рекордсменки соцсети TikTok

Популярный видеохостинг YouTube заблокировал провокационный клип украинской певицы и рекордсменки соцсети TikTok ULIANA ROYCE "Мои правила" за излишнею откровенность и сексуальность.

По сюжету, артистка перевоплотилась в девушку-самурая, вооруженную катаной, которая билась со своим alter ego – и все это было снято в необычной киберпанковского эстетике. Такими подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба певицы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"ULIANA ROYCE – настоящий прорыв в нашем шоу-бизе, ведь она является первопроходцем в жанре k-pop в Украине. Ее видео динамичное, провокационный, стильное, но отнюдь не пошлое. Поэтому до сих пор непонятно, какой логикой руководствовался ресурс", – заявляют представители ULIANA ROYCE.

Отмечается, что клип певицы на трек "Мои правила", который она представила в конце марта, уже восстановили на YouTube. К слову, еще до официального релиза бэкстейдж со съемок собрал более 8 млн просмотров в TikTok, что является абсолютным рекордом для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский рэпер Моргенштерн выпустил провокационный клип совместно с DJ Smash "Новая волна" и попал в скандал. По сюжету, артист в образе католического папы танцует в помещении, похожем на костел, после чего к нему присоединяются верующие.