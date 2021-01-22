Яма пришел в гости к украинскому шоумену в Майами и показал его 'хоромы'

Украинский хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма поделился с поклонниками видео, на котором показал, как его друг, известный телеведущий Анатолий Анатолич отдыхает вместе со своей семьей в Майами.

Так, Яма продемонстрировал дом знаменитости. Соответствующие ролики он опубликовал на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, хореограф и телеведущий сейчас находятся в отпуске в Майами. Яма пришел в гости к Анатоличу и показал его апартаменты.

Как стало известно, шоумен имеет большой дом с выходом во двор, на котором есть место для того, чтобы пожарить мясо и посидеть с близкими за столом.

Кроме того, вид с дома выходит на красивый водоем, возле которого также можно посидеть, отдохнуть и насладиться тишиной.

Напомним, Влад Яма – это украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцують всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Также он является членом жюри "Лиги Смеха".

Анатолий Анатолич – украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские звезды во время зимних праздников массово отправились на отдых в теплые края. Так, они щедро делятся с поклонниками фото в купальниках, а также показывают, что едят за границей.