Выглядят очень эффектно! Три лучших прически для тонких и ломких волос. Фото

Тоненькие волосы – не трагедия, если правильно подобрать стильную стрижку. Некоторые прически визуально придадут прядям объем и плотность, замаскировав ломкость.

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Предпочтение следует отдать геометрическим стрижкам, не требующим ежедневного ухода, занимающего много времени. OBOZREVATEL расскажет, какие прически выглядят наиболее эффектно (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пикси

Многослойная стрижка с короткими прядями на затылке и длиннее на макушке – идеальный вариант для леди, которые устали бороться с секущимися кончиками и отсутствием объема. Такая простая прическа не нуждается в укладке, но хорошо держит форму и выглядит элегантно.

Боб-каре

Женская стрижка боб-каре будет роскошно выглядеть этим летом, ведь небрежные прически будут на пике популярности. Удлиненные пряди у лица придадут романтичности образу, а укороченная сзади шевелюра, присущая бобу, сделает стрижку более объемной.

Градированное каре

Техника выполнения градуированного каре предусматривает ступенчатую стрижку, филирование кончиков и наличие прядей разной длины, что делает волосы визуально более густыми. От классической вариации эту прическу отличает неровный срез.

Ранее OBOZREVATEL писал о двух лучших прическах для круглого лица. Они подчеркнут преимущества и расставят правильные акценты.

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