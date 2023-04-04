''Всех обманул'': автора скандальной ''Дикої дички'' Ханумака уличили на лжи о завершении музыкальной карьеры

Актер скандальной песни "Дика дичка", вышедшей на музыкальных платформах 22 марта, Руслан Ханумак попал в новый скандал. Около 2 недель назад он пообещал завершить музыкальную карьеру, потому что якобы прислушивается к мнению украинцев, но не сдержал слово и продолжает продвигать свой трек.

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Чтобы похайпиться на песне, которую украинцы назвали оскорбительной по отношению к храбрым героиням ВСУ, Ханумак обратился к автору "шароварного" трека "Гопак", который также не полюбили украинцы. Их дуэт появился на платформе TikTok (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В своем обращении к слушателям в конце прошлого месяца Ханумак заверил, что уйдет из музыкальной индустрии, поскольку "идущий против украинского народа всегда плохо заканчивает". С тех пор скандал вокруг "Дикой дички" начал медленно утихать, а украинцы поверили, что певец искренне признал свою ошибку.

Однако на днях выяснилось, что он намерен пиарить свой трек и дальше. Более того, автор песни "Гопак", которую обвинили в хайпе на "шароварщине" и движениях в стиле российской "Калинки-малинки" решила помочь коллеге.

Вместе они сняли несколько видео, где замиксовали свои песни, и попытались подогреть интерес аудитории, представ в образе пары. Как известно, Ханумак недавно расстался, поэтому артисты решили пропиариться по теме отношений.

В комментариях откликнулись разочарованные обманом Ханумака украинцы, а также пользователи, которые в очередной раз выразили свое недовольство творчеством обоих исполнителей.

"Чувак нас всех нае**л, потому что говорил, что завершает карьеру в музыке", "Омерзительно", "Скажите ей кто-то, что это не движения гопака", "Вы раскрыли не только свой талант, но и мои вены", – говорится во многих комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, спрос на украинскую музыку вырос, что в свою очередь вдохновило многих исполнителей на создание качественных песен. Однако не обходится и без так называемой шароварщины и байрактарщины.

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