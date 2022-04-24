'Всех нас уничтожить невозможно': Зеленская рассказала, чем занимается во время войны

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, чем занимается во время войны в безопасном месте и как чувствует себя, прячась от опасности. В настоящее время первая леди совместно с коллегами-иностранцами эвакуирует детей в разные страны и "воюет" на информационном фронте.

Она каждый день дает интервью и комментарии мировым изданиям, открывая глаза на несправедливую и кровавую войну. Об этом супруга главы государства рассказывает турецкому информагентству Anadolu (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Елена Зеленская раскрыла, что полностью посвятила себя заботе о безопасности и здоровье больных деток, которые в условиях войны не могут получить должного лечения.

Видео дня

Кроме этого, первая леди общается с мировыми и украинскими журналистами, желающими рассказать своим читателям о зверствах, которые совершают российские фашисты в независимом государстве.

"Кто-то воюет, кто-то лечит, мы с коллегами из разных стран эвакуируем больных детей со всей страны за границу. В Украину завозим оборудование для больниц, инкубаторы для новорожденных. И, конечно, я веду постоянную, ежедневную работу на информационном фронте, чтобы доносить правду о том, что происходит на нашей земле", – говорится в комментарии.

В частности, Зеленская рассказала, что с женами лидеров других государств инициирует и реализует общие проекты: эвакуацию детей-сирот и отправку онкобольных детей на лечение, проекты в направлении образовательных и культурных инициатив.

Кстати, украинка добавила, что первая леди Америки Джил Байден не связывалась с ней лично. Однако она надеется в ближайшее время наладить сотрудничество.

Известно, что после начала полномасштабной войны Владимир Зеленский эвакуировал свою семью в безопасное место, ведь ей угрожала серьезная опасность. Переезд избранница главы Украины пережила сложно, поскольку считает, что ее заставили скрываться.

"Скрываться – это унижение. Я чувствую это унижение ежеминутно. Я никогда этого не прощу. А угроза жизни постоянно существует для каждого из нас – для всех женщин, мужчин и детей Украины. Очевидно всех нас уничтожить невозможно. И каждый, кто уцелеет, навсегда сохранит это чувство", – сказала она.

Ранее OBOZREVATEL писал, как Елена Зеленская восприняла новость о том, что семья президента Украины одна из главных мишеней диктатора Путина. Именно поэтому ей с детьми приходится скрываться.