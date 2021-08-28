Врачи запретили модели увеличивать грудь, но она решила не останавливаться. Фото

Австралийская модель Тара Джейн МакКонахи, которая сделала множество манипуляций со своей внешностью, несмотря на запреты врачей, решила не останавливаться. 32-летняя женщина намерена увеличивать имплантаты во всем теле.

В модели, которая страдает хирургической зависимостью, находится около двух килограммов имплантатов, а общий вес Тары Джейн составляет всего 43 кг. По ее словам, несмотря на опасно низкий вес, Тара ведет здоровый образ жизнь, пишет Sydney Morning Herald.

"Сейчас у меня есть имплантаты на 1050 кубических сантиметров и 410 мл силикона, имплантированные в мои ягодицы. Меня просто не волнует, что думают другие. Это мое тело, и это мой выбор", – заявила она.

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В Австралии врачи запретили Таре делать операции, однако модель приняла решение лететь за границу за осуществлением мечты.

Отметим, что Тара Джейн уже несколько лет пытается сделать "идеальное" тело. На операции она потратила уже более 73 тысяч долларов: она изменила нос, сделала виниры, установила ягодичные имплантаты, а также регулярно колет ботокс и увеличивает губы. Грудь, бывшая медсестра увеличивала уже более пяти раз.

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