Врачам 'было противно' смотреть рентген: супермодель 90-х Паулину Поризкову прооперировали после тяжелой травмы

Американская супермодель 90-х Паулина Поризкова призналась, что перенесла двустороннюю операцию по замене тазобедренного сустава. По словам 58-летней звезды, она уже давно решилась на хирургическое вмешательство.

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Об этом она сообщила на своей Instagram-странице. Хрящи знаменитости буквально "износились", поэтому ей диагностировали дисплазию тазобедренного сустава.

"Три врача, которых я посетила, все отказались, когда увидели мой рентген", – написала Поризкова. "Кость на кости. По крайней мере, мы знаем, что у тебя все хорошо с болевой терпимостью!" – сказали они супермодели, ужаснувшись от увиденного. Специалисты отметили, что оперировать одно бедро – бессмысленно. Поризкова отважилась решить проблему за один раз, ведь так звезда сможет скорее восстановиться.

Модель также призналась, что была просто благодарна, что это "проблема, которую можно решить", и она нашла врача, которому "доверяет, и того, кто специализируется на эндопротезировании переднего бедра".

Еще недавно Поризкова делилась фотографиями отдыха. "Это был последний отпуск со старыми бедрами – и теперь пришло время новых", – отметила она.

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