Возлюбленный Дорофеевой ответил на обвинения в мошенничестве, но о выезде из Украины во время войны смолчал

Киевский ресторатор Миша Кацурин, "засветившийся" на романтическом фото в Барселоне с певицей Надей Дорофеевой, отчитался за деятельность волонтерского штаба, но умолчал о своем местонахождении. Ранее его обвиняли в махинациях с деньгами неравнодушных граждан, откликнувшихся на просьбу пожертвовать на нужды организации.

После опубликованного в СМИ фото, где он, вероятно, обнимается со звездой в Испании, украинцы потребовали чеки и отчет, чтобы убедиться, что не спонсировали его нелегальную поездку за границу. В ответ на это бизнесмен написал сообщение в Instagram, где показал расчеты, но не ответил, находится ли в Украине (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

"Сегодня 1 месяц и 1 неделя работы Волонтерского Привета. Отчитываюсь", – написал предприниматель, заверив, что со временем производство пищи только растет благодаря донатам.

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Кацурин подчеркнул, что с увеличением объема производства волонтерам понадобится больше пожертвований на лекарства, гуманитарку, продукты и другие финансовые расходы.

Также он напомнил, что после войны каждый пожертвовавший на нужды штаба сможет на такую же сумму заказать еду в одном из заведений восточной кухни, которыми владеет бизнесмен: Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет и Японский Привет.

Несмотря на общие достижения Волонтерского Привета и благодарности за помощь, в сообщении не было ни слова о том, где находится сам бизнесмен, которого заподозрили в нелегальном пересечении границы во время военного положения.

Зато он пригласил желающих посетить цех, где работают волонтеры, чтобы "поддержать их добрым словом и посмотреть, что они делают".

Напомним, что Кацурина раскритиковали из-за того, что он якобы покинул Украину после того, как объявил о сборе средств. Подписчики отметили, что он не платит поварам и тратит пожертвования на свои цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, роман между Дорофеевой и Кацуриным заподозрили после объявления обоих молодых людей о желании развестись со своими половинками. Больше о новом вероятном избраннике певицы можно прочитать здесь.