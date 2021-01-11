Возлюбленная Илона Маска заболела коронавирусом

Юля Ухина Люди 21:17, 11.01.2021 Обновлено: 21:30, 11.01.2021

Возлюбленная главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска – певица Grimes– заразилась коронавирусом.

Об этом сообщает издание Billboard, ссылаясь на одну из публикаций звезды в ее Instagram-сторис. Отмечается, что о своей болезни певица сообщила 9 января.

"Наконец заболела коронавирусом, но, что удивительно, я наслаждаюсь лихорадкой", – написала Grimes.

Певица Grimes
Instagram Grimes

Инсайдеры также добавили, что артистка не уточнила, подхватил вирус кто-то еще из семьи. Поэтому неизвестно как чувствуют себя сейчас сам Маск и их восьмимесячный сын.

  • Певица Grimes встречается с Маском с 2018 года. 5 мая 2020 года у пары родился сын, которого они назвали X Æ A-XII.

  • Отметим, что у 32-летней артистки это первый ребенок. 48-летний Маск уже имеет пятерых детей от первого брака с Жюстин Уилсон.

Илон Маск и певица Grimes стали родителями в мае 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возлюбленная Илона Маска певица Grimes выпустила бесконечную песню-колыбельную AI Lullaby, записанную в сотрудничестве с музыкальным стартапом Endel.

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