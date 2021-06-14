Внучку Чапкиса новость о смерти дедушки застала на пляже в Эгейском море. Фото

Внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала общее фото с дедушкой после того, как стало известно о его смерти. Трагическая новость застала девушку во время отдыха в Греции.

На своей странице в Instagram Анна опубликовала соответствующую публикацию. Кадр, на котором внучка позировала с дедушкой, был сделан во время прогулки в парке (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Популярного хореографа не стало на 92 году жизни. В последние дни рядом с Чапкисом была его дочь Лилия. Она является руководительницей балетной школы Chapkis Dance, была замужем за артистом оперетты, тенором Евгением Сергеевичем Сафрончиком. От этого брака у Лилии родилась дочь Анна. В 1993 году на свет появилась младшая внучка хореографа – Виктория, которая пошла по стопам своего дедушки. Девушка также занимается танцами.

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Коротко о знаменитости:

С детских лет Анна Сафрончик обучалась разным искусствам, в Киеве ходила в кружок росписи из глины, училась в музыкальной школе по классу фортепиано, хорошо рисовала.

Когда девочке было 13 лет, родители эмигрировали в Италию. Там она приняла участие в конкурсе детского календаря в городе Ареццо, где ей удалось занять первое место.

Также OBOZREVATEL собрал последние прижизненные фото Григория Чапкиса, которыми ранее делились дети хореографа в соцсетях.