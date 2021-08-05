Внучка Лукашенко вышла замуж: что известно о ее избраннике

На днях внучка незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко – Виктория – вышла замуж. Избранником девушки стал 23-летний Дмитрий Дятлов из Полоцка – он окончил БГУ по специальности "Международные отношения".

Парень вовсе не публичная личность, поэтому информации о нем немного. По словам знакомых Дмитрия, он очень "добрый и открытый для общения". Об этом пишет "СтарХит" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, муж внучки Лукашенко раньше увлекался футболом, в университете был на платном обучении и успеваемость у него была нормальная.

В родном городе Полоцк Дмитрий посещал гимназию имени Франциска Скорины.

Видео дня

Отец парня – директор полоцкого предприятия "Техполин", занимающегося производством ремонтных хомутов для труб.

Дмитрий и Виктория познакомила еще во время учебы. В 2016 году внучка Лукашенко поступила на факультет международных отношений, где и учился ее возлюбленный. По словам знакомых, Дмитрий – "обычный парень, как и все".

К слову, в сети опубликовали снимок со свадьбы пары. На мероприятии также засветился дедушка Виктории – Александр Лукашенко. На фото видно, как президент поздравляет молодоженов.

Отметим, что Лукашенко имеет троих сыновей: Виктора (1975), Дмитрия (1980) и Николая (2004). Также у него 7 внуков: 4 – дети старшего сына: Виктория (1998), Александр (2004), Валерия (2009) и Ярослав (2013), 3 – дети среднего: Анастасия (2003), Дарья (2004) и Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, внучки Александра Лукашенко, который пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси, Анастасия и Дарья забрали документы из лицея Белорусского государственного университета.