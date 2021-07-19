Виталию Кличко – 50! Как выглядел боксер до чемпионства. Фото

Выдающийся украинский боксер Виталий Кличко 19 июля празднует юбилей. Трехкратному чемпиону мира исполнилось 50 лет.

Виталий входит в число лучших бойцов мира последних десятилетий. После окончания спортивной карьеры Кличко стал политиком и уже 7 лет занимает должность мэра Киева. OBOZREVATEL вспомнил, как он выглядел до чемпионства.

Виталий родился в 1971 году в Кыргызстане. Отец работал военным летчиком, поэтому они часто переезжали. В 1995 году семья поселилась в Киеве.

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Виталий и его младший брат Владимир мечтали стать летчиками, как отец. Однако из-за высокого роста их не взяли в летный колледж. Братья решили заниматься спортом и отправились на секцию по кикбоксингу.

Братья Кличко развивали боксерскую карьеру в 90-х, когда в Украине царил бандитизм. Профессионального спорта тогда вообще не существовало.

Молодые юноши произвели впечатление на тренеров: совместными усилиями они собирали деньги на развитие их карьеры.

На профессиональный ринг Виталий впервые вышел в 25 лет.

В 1999 году Виталий попал в Книгу рекордов Гиннеса как первый чемпион мира в супертяжелой весовой категории. Тогда он победил 26 боев нокаутом. Для этого ему понадобилась наименьшее количество раундов среди спортсменов.

Виталий женат с моделью Натальей Егоровой и воспитывает троих детей. Кличко является обладателем званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC. На профессиональном ринге боксер провел 47 поединков, где завоевал 45 побед.

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