Виктор Павлик показал трогательное фото с новорожденным сыном на руках

Украинский артист Виктор Павлик поделился трогательным фото, на котором появился со своим новорожденным сыном Михаилом. Музыкант держал малыша на руках.

Соответствующим снимком 55-летний Павлик поделился в Instagram-stories. При этом лицо мальчика он решил пока не показывать фанатам (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Папа №1", – говорится в подписи к фото.

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Напомним, 55-летний Виктор Павлик и его 27-летняя супруга Екатерина Репяхова стали родителями 15 июня. Мальчик родился в 2:40 ночи. Его назвали Михаилом.

Также стало известно, что звездная пара уже выбрала крестных для малыша: крестной мамой станет одна из лучших подруг возлюбленной певца Виктория Стойка, а крестным папой – Владимир Цап, который является хорошим другом музыканта. Таинство пройдет в храме на честь Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старший сын Виктора Павлика, 37-летний Александр прокомментировал рождение брата Михаила. Он опубликовал фото своего отца и его жены Екатерины Репяховой с малышом в роддоме.