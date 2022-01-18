'Видеть не хочу': жена 19-летнего Романа Сасанчина пожаловалась на ссору с мужем

Жена 19-летнего победителя "Голоса країни-10" (1+1) Романа Сасанчина Иванна пожаловалась на ссору с мужем. По словам матери новорожденного ребенка, мужчина не смог вовремя попасть домой, поэтому у пары возник конфликт, после которого блогерша не захотела видеть избранника.

Такое эмоциональное заявление 24-летняя инфлюэнсерша сделала в своих Instagram-stories. Добавим, что в последние несколько дней Иванна рассказывала о плохом самочувствии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Молодая мама написала, что осталась с маленькой Элизабет одна, пока ее возлюбленный уехал на учебу. Позже блогерша вышла на связь с подписчиками рассерженная на Романа.

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"Температура 39. Малая не хочет слезать с рук. Из-за этого не могу себя сцедить, а мой любимый муж никак не может домой приехать. С ним поругались. Видеть не хочу", – написала обиженая жена певца.

Она также добавила, что посвящает свое эмоциональное признание тем фолловерам, которые ошибочно полагают, что у нее "жизнь малина".

"Возможно на эмоциях это написала. Но большинство из вас считают, что у меня жизнь малина и никаких сложностей нет. И от чего я могу уставать? От телефона? Хотя вы видите только 10% моей жизни, а многое еще умело держу в себе. Накипело", – говорится в сообщении.

Заметим, что Иванна заболела несколько дней назад. Жена победителя "Голоса країни" жаловалась на высокую температуру, боль в груди, темноту в глазах и ломоту в костях.

Коротко о звезде:

Роман Сасанчин – 19-летний украинский вокалист родом из села Садки Тернопольской области. 2 марта 2015 года он стал триумфатором второго сезона талант-шоу "Голос. Дети" (1+1) в команде певицы Тины Кароль. 26 апреля 2020-го выиграл десятый сезон "Голоса страны" (опять в команде Кароль).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Иванна уже не впервые выносит на публику ссоры с мужем. Ранее блогерша признавалась, что конфликты происходят из-за ее вспыльчивого характера.