"Від пацанки до панянки": кто покинул проект в седьмом выпуске

В понедельник, 12 апреля, на Новом канале показали седьмой выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинуло две участницы – сестры-близняшки Вика и Саша Пановы.

За семь недель в реалити девушки научились поддерживать друг друга и сумели впервые сказать слово "люблю". Об этом пишет Новый канал (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Целую неделю ученицы Школы леди провели в санатории под Киевом. Девушки не отдыхали, а демонстрировали лидерские качества. Нелегкое испытание пришлось пройти и сестрам-близнецам. Педагоги устроили им проверку на прочность.

"На неделе лидерства у всех девушек была возможность себя проявить. Но не каждая ученица ней воспользовалась. А вот сестры Саша и Вика Пановы справились со своими ролями – командира и подчиненного. И в очередной раз доказали, что уже победили конкуренцию в своих отношениях. Считаю, что им нечего делать в Школе леди. Сестры научились поддерживать друг друга и могут отправляться в реальную жизнь", – рассказала директор Школы леди Татьяна Мокриди.

За семь недель в реалити девушки научились поддерживать друг друга Пресс-служба Нового канала

Достичь понимания девушкам помогла еще и индивидуальная психология от Наталии Борисовой.

"Я никогда не говорила сестре, что люблю ее. Теперь могу сказать это. Знаю, что Саша – самое дорогое, что у меня есть", – сказала Вика.

В отношениях между сестрами состоялся очевидный прогресс. Во время последних испытаний девушки становились одним целым и работали на общий результат.

"Саша и Вика для меня – особенные. Они научились слышать друг друга и проявлять чувства. Теперь их основная задача за пределами Школы леди – сохранить эти отношения. Верю, что девушки ворвутся одним целым в новую жизнь!" – добавила Мокриди.

Шоу покинуло две участницы – сестры-близняшки Вика и Саша Пановы Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в понедельник, 29 марта, на Новом канале показали пятый выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинуло две участницы – Наталия Жданова и Наталья Гаврик.