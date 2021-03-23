"Від пацанки до панянки": кто покинул проект в четвертом выпуске

В понедельник, 23 марта, на Новом канале показали четвертый выпуск популярного реалити "Від пацанки до панянки-5". В результате шоу покинуло две новых участницы – Анна Савенкова и Вика Лукьянчук.

Так, новая неделя началась для учениц Школы леди с неприятных новостей. Сразу три девушки пришли на проект: 19-летняя Вика Лукьянчук, 24-летняя Анна Савенкова и 19-летняя Анастасия Самило. Решение взять новеньких посреди процесса обучения "пацанкам" очень не понравилось. Ведь педагоги предупредили – в конце недели три худших ученицы покинут шоу. Об этом сообщили на сайте Нового канала (чтобы просмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В новом составе участницы притирались друг к другу и проходили испытания. Они показали, что пока еще не совсем могут контролировать свое поведение, чем очень огорчили педагогов Школы леди. Но больше всех поведением удивили новенькие.

Участницы проекта "Від пацанки до панянки-5" пресс-служба Нового канала

За неподобающие поступки вылетела новенькая Анна Савенкова. Вслед за ней ушла Вика Лукьянчук. Кто станет третьей ученицей, которую педагоги отправят домой – узнайте 29 марта в 19:00 в реалити "Від пацанки до панянки" на Новом канале.

Анна Савенкова покинула проект "Від пацанки до панянки-5" пресс-служба Нового канала

Вика Лукьянчук покинула проект "Від пацанки до панянки-5" пресс-служба Нового канала

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