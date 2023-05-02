Весившая 126 кг девушка похудела вдвое и начала работать моделью: в чем ее секрет. Фото до преображения и сейчас

Сложно поверить, но 26-летняя Матильда Броберг из датского городка Орхус 10 лет назад весила 126 килограммов. Девушка с детства была толстушкой, так как родители пичкали ее плюшками, шоколадом и пирожными. Она ела двойные порции на завтрак, обед и ужин, а в перерывах между приемами пищи постоянно жевала разного рода снеки.

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Однажды Матильда каталась на американских горках и едва не сорвалась в пропасть на повороте. Кроме того, она с трудом втиснулась в кресло аттракциона. Этот момент стал для нее переломным, именно после него 16-летняя брюнетка решила – пора взять себя в руки. OBOZREVATEL покажет, как выглядела Броберг до своей трансформации, а также рассекретит, как ей удается держать форму (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мой желудок был, как у лошади, я поглощала неимоверное количество пищи, всегда больше, чем нужно. Мало того, что я съедала двойные порции за завтраком, обедом и ужином, так еще и постоянно жевала что-то в перерывах - шоколадки, чипсы...", – вспоминает модель. Работа над собой у девушки заняла 4 года. Она села на диету, перестала есть фаст-фуд, хлебобулочные изделия, жирную пищу, сладости.

После того как Матильда потеряла 59 килограммов, она сделала подтяжку живота (абдоминопластику). Сейчас Броберг рекламирует спортивную одежду, работает фитнес-тренером и на своем примере показывает, что забота о своем теле – лучшая инвестиция. Смотря на фигуру красавицы, тяжело поверить, что несколько лет назад она носила одежду огромных размеров.

По словам датчанки, у нее есть несколько хитростей, которые помогают не набирать вес. Она ест с тарелки маленького размера и использует только чайную ложку. Также создает видимость большого количества еды на блюде, режет все продукты на маленькие кусочки и добавляет большое количество специй.

Девушка советует тем, кто имеет большой вес, не насиловать себя тяжелыми физическими нагрузками в начале преображения, а начинать с прогулки в ускоренном темпе. Далее она рекомендует добавить тренажерный зал. В самом начале диете нужно употреблять не больше 1200 калорий в день и дать своему желудку привыкнуть к маленьким объемам пищи.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что всего за год британка Лив Ральф сбросила 30 килограммов. Над девушкой издевались в школе, называя Хагридом, а парни даже не хотели смотреть в ее сторону. Сейчас же блондинка покоряет социальные сети своей красотой.

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