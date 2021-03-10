Вера Брежнева внезапно приехала из России в Украину

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время живет и работает в России, неожиданно приехала в Украину. Знаменитость отметила, что она скучала по родине.

Об этом исполнительница сообщила на странице в Instagram-stories. Так, Брежнева опубликовала снимок монументальной скульптуры в Киеве "Родина-мать".

"Привет, любимый Киев! Я скучала", – подписала кадр певица.

Отметим, ранее стало известно, что Брежнева и Верка Сердючка стали ведущими десятого сезона тревел-проекта "Орел и Решка". Вероятно, это и стало поводом неожиданного приезда Брежневой в Украину.

"Мы не случайно пригласили ведущими этого выпуска Верку Сердючку и Веру Брежневу. Ведь в этот уик-энд не будем ходить по музеям и рассматривать городские памятники Барселоны. Мы будем ОТ-МЕ-ЧАТЬ! А какой праздник без "Вечериночки" и "Хорошо, все будет хорошо?", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе "Нового канала".

Вера Брежнева – украинская поп-певица, актриса, телеведущая, бывшая участница поп-группы "ВИА Гра". Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа. Знаменитость родилась в городе Каменское Днепропетровской области, но уже несколько лет проживает в России и дает там концерты.

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