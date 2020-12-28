"Вечерний Квартал", "Дизель шоу" и концерты: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь 2021

Украинские телеканалы традиционно в новогоднюю ночь подготовили особенную программу передач. Зрителей ждут как юмористические шоу, так и яркие музыкальные концерты при участии любимых звезд. Среди них – "Вечерний Квартал", "Дизель шоу", "Музыкальная платформа" и другие.

О самых ярких шоу, которые будут идти по телевизору 31 декабря – читайте в материале OBOZREVATEL. К слову, "Дизель Шоу" готовит первый за три года новогодний выпуск, который выйдет в праздничную ночь.

Новогодний "Вечерний Квартал" на канале "1+1"

Традиционно в новогоднюю ночь "Вечерний Квартал" представит праздничную программу на телеканале "1+1". Шоу стартует в 20:20 по Киеву. Артисты студии впервые начнут свой концерт на льду! Зрителей ждут музыкальные номера от популярных артистов, а также острые шутки на актуальные темы: подготовка к праздникам, прощание с тяжелым 2020 годом и карантин.

"Квартал" обещает в новогоднюю ночь острые шутки на актуальные темы "Квартал 95"

"Квартал" также покажет пародии на Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Виталия Кличко и многих других.

Шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна"

31 декабря в 20.00 канал "Україна" покажет праздничное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", вести которое будут Оля Полякова и Владимир Остапчук. Ведущие устроят на сцене "крейзи-караоке", где знаменитости будут не только петь, но и соревноваться между собой в остроумных конкурсах, шутить и строить планы на 2021 год.

Так, примет участие в звездном караоке солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, а компанию ей составит комик Игорь Ласточкин. На съемочной площадке он появится в блестящем мини-платье, черных колготках с блестками, на каблуках и в парике.

Игорь Ласточкин и Слава Каминская на крейзи-караоке Канал "Украина"

В новогодний вечер также выступят самые популярные украинские артисты, среди которых – Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, Макс Барских, Наталья Могилевская. А также группы The Hardkiss, MOZGI, DZIDZIO, KAZKA.

С 00.00 по Киеву канал "Украина" покажет концерт "Музыкальная платформа. Лучшая песня года", в рамках которогоартисты украинского шоу-бизнеса исполнят свои главные хиты за 2020 год. На телеэкранах появятся DZIDZIO и Оля Цибульская с песней "Киця", Настя Каменских (NK) с песней VIBE, MONATIK с треком "Сильно", Jerry Heil с песней "Бомба-ракета-пушка-граната", Ирина Билык с композицией "Красная помада", Алина Гросу с хитом "Голый король", Наталья Могилевская с песней "Белый самолет", Оля Полякова и ее "Белый танец", Олег Винник с треком "Безумная любовь", "БEZ ОБМЕЖЕНЬ" с песней "Не мовчи", ALEKSEEV с песней "Ревность" и другие.

Новогодний выпуск "Дизель Шоу"

"Дизель Шоу" 31 декабря в 20:00 представит первый за три года новогодний выпуск, который выйдет в праздничную ночь на ICTV. Так, креативные сценаристы готовят номера о выборе новогодних подарков для близких, о традиционных застольях, зимних приключениях и актуальных социальных явлениях.

"Дизель Шоу" тоже в этом году готовит праздничный выпуск "Дизель Студио"

Также по традиции, в их праздничном выпуске будут сниматься приглашенные звезды, которые готовят специальные новогодние песни и премьеры.

Шутить на сцене будут Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Евгений Гашенко, Яна Глущенко, Евгений Сморигин, Александр Бережок, Дмитрий Танкович, Маруся Грицук, Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Не обошлось и без друга "Дизель Шоу" Василия Вирастюка. Его зрители увидят в образе "блатного" Деда Мороза.

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