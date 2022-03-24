Вакарчук о пропаганде в России: Геббельс — студент первого курса по сравнению с тем, что они себе позволяют

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о том, насколько сильным рычагом давления на общество в России является пропаганда. Один из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера Пауль Геббельс, по его словам, является "студентом первого курса" по сравнению с тем, что сегодня в РФ себе позволяет власть.

В России просто не видят и не слышат реальности. В интервью изданию "Зеркало" Вакарчук заявил, что ответственность за то, что происходит в Украине, будет лежать не только на президенте Владимире Путине, но и на всех гражданах, которые допустили это.

"Российская пропаганда может говорить все что угодно. Геббельс – студент первого курса по сравнению с тем, что сегодня они себе позволяют. Они не слышат и не видят реальность. А, возможно, просто не хотят. Я перестал анализировать их поступки. Никто никогда России это не простит. И ответственность будет лежать не только на Путине, а на всех российских гражданах, которые это допустили", – сказал он.

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Музыкант также рассказал о самых ярких впечатлениях за время поездок по Украине во время войны.

"Поверьте, их много. Наверное, самое яркое – это детская больница в Запорожье. Врачи пустили меня в реанимацию, где прямо на моих глазах спасали жизни детей, которые попали под обстрел гуманитарного коридора, когда вырывались из Мариуполя. Там была девочка Маша – уже подросток, ей около 14 лет. За несколько часов до моего прихода ей ампутировали ногу. И она была вся в слезах – но не от боли, а от осознания того, что с ней теперь будет. Молодая и красивая девочка, которая вдруг осталась без ноги из-за того, что какие-то сумасшедшие упыри в Кремле решили развязать войну, рисуя фломастерами на карте точки ударов. Это просто очень страшно", – поделился воспоминаниями артист.

Еще он поведал историю о мальчике, который потерял родителей.

"В этой же больнице я встретил мальчика двух или трех лет. Он играл с машинками, физически он не пострадал. Но ребенок потерял обоих родителей. У него больше нет мамы и папы… Это очень бьет по мозгам. Ты понимаешь, что никогда не простишь этого", – добавил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук показал врачей, которые борются за жизнь маленьких пациентов, пострадавших от рук российских оккупантов в Мариуполе.

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