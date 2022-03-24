Вакарчук о пропаганде в России: Геббельс — студент первого курса по сравнению с тем, что они себе позволяют

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Вакарчук о пропаганде в России: Геббельс — студент первого курса по сравнению с тем, что они себе позволяют
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Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о том, насколько сильным рычагом давления на общество в России является пропаганда. Один из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера Пауль Геббельс, по его словам, является "студентом первого курса" по сравнению с тем, что сегодня в РФ себе позволяет власть.

В России просто не видят и не слышат реальности. В интервью изданию "Зеркало" Вакарчук заявил, что ответственность за то, что происходит в Украине, будет лежать не только на президенте Владимире Путине, но и на всех гражданах, которые допустили это.

"Российская пропаганда может говорить все что угодно. Геббельс – студент первого курса по сравнению с тем, что сегодня они себе позволяют. Они не слышат и не видят реальность. А, возможно, просто не хотят. Я перестал анализировать их поступки. Никто никогда России это не простит. И ответственность будет лежать не только на Путине, а на всех российских гражданах, которые это допустили", – сказал он.

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Музыкант также рассказал о самых ярких впечатлениях за время поездок по Украине во время войны.

Святослав Вакарчук рассказал о пропаганде в России.

"Поверьте, их много. Наверное, самое яркое – это детская больница в Запорожье. Врачи пустили меня в реанимацию, где прямо на моих глазах спасали жизни детей, которые попали под обстрел гуманитарного коридора, когда вырывались из Мариуполя. Там была девочка Маша – уже подросток, ей около 14 лет. За несколько часов до моего прихода ей ампутировали ногу. И она была вся в слезах – но не от боли, а от осознания того, что с ней теперь будет. Молодая и красивая девочка, которая вдруг осталась без ноги из-за того, что какие-то сумасшедшие упыри в Кремле решили развязать войну, рисуя фломастерами на карте точки ударов. Это просто очень страшно", – поделился воспоминаниями артист.

Еще он поведал историю о мальчике, который потерял родителей.

"В этой же больнице я встретил мальчика двух или трех лет. Он играл с машинками, физически он не пострадал. Но ребенок потерял обоих родителей. У него больше нет мамы и папы… Это очень бьет по мозгам. Ты понимаешь, что никогда не простишь этого", добавил Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук показал врачей, которые борются за жизнь маленьких пациентов, пострадавших от рук российских оккупантов в Мариуполе.

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