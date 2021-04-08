В ВСУ отреагировали на участие Оксаны Антонюк в "Славянском базаре"

В военно-музыкальном управлении Вооруженных Сил Украины заявили, что режиссер-постановщик ансамбля песни и танца организации Оксана Антонюк не планировала и не собирается участвовать в фестивале "Славянский базар в Витебске".

Об этом сообщается на официальной странице штаба ВСУ в Facebook. По словам представителей, организаторы данного мероприятия объявили Антонюк новой ведущей без ее согласия. Они не обращались лично к женщине (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"7 апреля 2021 года ряд интернет-ресурсов опубликовал новость под заголовком "Славянский базар" объявил новую ведущую – режиссера Ансамбля Вооруженных Сил Украины"... Эта информация не соответствует действительности", – говорится в публикации.

Ранее сама Антонюк заявляла, что действительно не получала приглашения от фестиваля, и предположила, что ее назвали новой ведущей "Славянского базара", потому что организаторам "нужно было заявить кого-то от Украины".

"Славянский базар" – ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России, Украины.

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