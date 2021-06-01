В Украине вышел уникальный полнометражный фильм об образовании Бно-Айрияна. Видео

Экс-глава Киевской области Михаил Бно-Айриян представил первый полнометражный документальный фильм об образовании. Он получил название "2045: Новая национальная идея".

В основе сюжета – истории 60 героев, среди которых учителя, директора школ, преподаватели университетов, ректоры и руководители образовательных учебных заведений, талантливые школьники и студенты, осужденные несовершеннолетние и военные кадеты, академики и молодые ученые. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Мы проехали всю страну от прифронтовой линии на Востоке до западной границы и пообщались со многими, кто являются неотъемлемыми частицами огромного механизма под названием Украинская образовательная система. Общаясь с людьми в разных уголках Украины, мы осознали, что именно образование имеет все шансы объединить страну и не только предоставить молодому поколению качественные знания, но и привить правильные ценности, заключающиеся в любви к своей стране", – заявил Бно-Айриян.

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К созданию фильма также присоединились известные ученые и лидеры общественного мнения в образовательной сфере. Среди них:

Михаил Винницкий, руководитель Секретариата национального агентства по обеспечению качества высшего образования;

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины;

Зоя Литвин, председатель ГС "Освитория", основатель премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine;

Александр Жук, лучший учитель Украины в 2020 году;

Юрий Бобало, ректор "Львовской политехники";

Владыка Борис Гудзяк, почетный президент "Украинского католического университета";

Виктор Бронюк, лидер группы "ТИК" и многие другие.

Отмечается, что авторы проекта попытались исследовать и показать все этапы образовательного процесса, начиная от детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями. Это позволило создать полнометражную документальную ленту, в которой отражены все аспекты образования: проблема оптимизации учебных заведений, внедрение "Новой украинской школы", обновление преподавательского состава, низкие заработные платы, трудности в общении с молодым поколением и многое другое.

Лента стала первым полнометражным документальным фильмом об образовании в Украине. Партнерами фильма являются общественная организация "Освитория" и компания Mitsubishi Motors в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине вышел первый полнометражный документальный фильм экс-главы Киевской областной госадминистрации Михаила Бно-Айрияна о ситуации с коронавирусом.