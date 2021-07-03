В Украине призвали отменить выступление Меладзе на Atlas Weekend

Выступление известного российского певца Валерия Меладзе хотят отменить на популярном музыкальном фестивале Atlas Weekend из-за того, что артист ранее давал концерты на частных мероприятиях у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Так, в заявлении, подписанном ОО Украины, призвали организаторов фестиваля отказаться от выступления не только Меладзе, но и других российских артистов, которые отметились выступлениями на частных концертах Лукашенко, пишет Детектор медиа.

"Мы были поражены анонсированным участием в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы не видим возможности рассказывать на фестивале Atlas Weekend о важности общественной активности, реформах и своей деятельности, если в этом же фестивале принимают участие артисты, которые служат авторитарному режиму...Призываем организаторов Atlas Weekend отказаться от участия российских артистов, которые служат авторитарному режиму", – заявили в сообщении.

Видео дня

Поддержали заявление об отмене выступления Меладзе на Atlas Weekend: ОО Детектор медиа, ОО Институт массовой информации, StopFake (ОО Центр медиареформ), Информационная кампания По ту сторону новостей, Euromaidan Press, ОО Интерньюз Украина, ОО Фонд Общественность, Центр демократии и верховенства права и Независимый медийный совет.

К слову, в мае стало известно, что Меладзе выступит на музыкальном фестивале Atlas Weekend, который пройдет с 6 по 11 июля на ВДНХ.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее опубликовали список артистов, выступление которых нельзя пропустить на Atlas Weekend. Так, среди музыкантов на сцене фестиваля выступят: Тина Кароль, Валерий Меладзе, Dj Snake, Верка Сердючка,"Океан Эльзы", Fatboy Slim, The Hardkiss и другие.