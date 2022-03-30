В Украине начнут работу учреждения культуры и искусств

В Украине с 1 апреля начинают возобновлять работу театры, оперы и концертные залы. События в учреждениях культуры и искусств будут проходить по требованиям военного положения. Если в населенном пункте объявлена воздушная тревога – посетители должны пройти в укрытие.

Об этом сообщили на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики. Часть средств от приобретенных билетов будет направлена украинским защитникам или на гуманитарную помощь.

"Искусство – лекарства против душевных ран. Деятели искусств готовы работать нон-стоп, чтобы облегчить страдания людей от пережитых ужасов войны, подарить положительные эмоции взрослым и детям", – отметил министр культуры Александр Ткаченко.

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Ткаченко подчеркнул, что культура способна вернуть человека в нормальную жизнь в новой военной реальности. Актеры, певцы и другие деятели будут возрождать надежду украинцев в лучшее будущее.

Минкульт указал, что каждое заведение будет устанавливать индивидуальный график проведения мероприятий. Кроме этого, при входе может осуществляться осмотр вещей с целью выявления запрещенных предметов, которые предоставляют угрозу жизни или здоровью людей.

Украинские артисты организуют благотворительные концерты для беженцев и демонстрируют, что готовы поднимать боевой дух украинцев. Святослав Вакарчук, Макс Барских, Ирина Федишин, Наталья Могилевская и другие звезды пели в бомбоубежищах и приютах для беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минкульт опубликовал санкционный список из 47 артистов и политиков. Российские звезды публично выступили за президента РФ Владимира Путина и агрессию Кремля.

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