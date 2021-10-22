В спортивном и без макияжа: как выглядит новая 'Мисс Украина' в жизни. Фото

Новая победительница конкурса "Мисс Украина-2021" Александра Яремчук заворожила членов жюри своей стройной фигурой и изящными чертами лица. Большинство украинцев видели ее только на экранах с ярким макияжем и в праздничном наряде.

Красавица активно ведет свой профиль в социальных сетях и почти на всех фотографиях выглядит безупречно. OBOZREVATEL собрал кадры, на которых можно увидеть, как выглядит Саша в повседневной жизни без шикарных платьев и подведенных глаз (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новая "Мисс Украина" активно занимается в зале и любит танцевать. Ее фигуру лучше видно в облегающем спортивном костюме с завязанным волосами.

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Несмотря на то, что победительница конкурса редко появляется на публике без мейк-апа, 22-летней девушке все же приходится обходиться без него у водоемов.

Перед выходом на большую сцену "Мисс Украина" конкурсанткам позволили позагорать. Александра показалась в Instagram-stories в пушистом халате без прически и макияжа.

OBOZREVATEL также показывал, как выглядит "Мисс Украина Вселенная-2021 " Анна Неплях в жизни. Звезда любит посмеяться над собой и выложить неудачные кадры.