В скандал Могилевской и Зи Фамилу вмешался Влад Дарвин и рассказал свою версию

Украинский певец и автор песен Влад Дарвин вмешался в скандал между Наталией Могилевской и трансгендерной артисткой Зи Фамилу, ранее известной как Борис Апрель. Он рассказал свою версию событий на съемках второго сезона "Фабрики звезд".

По словам исполнителя, продюсер шоу отдавала максимум своего внимания подопечному и не редко жертвовала своими делами ради того, чтобы помочь ему. Комментарий Дарвина Могилевская опубликовала в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По мнению певца, также участвовавшего в музыкальном шоу, много лет назад народная артистка Украины не травила подопечного, как он ранее заявлял, а наоборот "приняла на себя" хейт, адресоновый Борису Апрелю.

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"Я наблюдал за ситуацией со стороны и очень хорошо помню, как Наталья уже после прямых эфиров, имея 1000 срочных дел, все равно погружалась в твои непростые процессы, посвящала свое человеческое время, дарила обратную связь, делилась опытом", – начал он .

Влад Дарвин также подчеркнул, что певица могла не делать этого, что в будущем освободило бы ее от обвинений со стороны Зи Фамилу.

"Могла не рисковать, не инвестировать, не делить с тобой ответственность за твой тернистый путь. Тогда не было бы "разоблачительных" размышлений в сториз о ее некорректности, которые показывают не в лучшем свете тебя", – говорится в комментарии.

В конце артист добавил, что, по его мнению, именно Борису Апрелю Могилевская уделяла больше всего внимания среди всех 16 участников "Фабрики звезд".

В свою очередь известная певица поблагодарила экс-подопечного за поддержку.

Как сообщал OBOZREVATEL, народная артистка Украины обратилась к Зи Фамилу, попытавшись публично закончить скандал между ними, в котором участница шоу обвинила свою наставницу в травле из-за веса.

Кратко о звездах:

Влад Дарвин – украинский певец, автор песен, продюсер. Участник популярного телевизионного шоу "Фабрика звезд 2". Песни его авторства вошли в репертуар Ани Лорак, Тины Кароль, Alyosha, Натальи Могилевской, и других известных украинских певцов.

Зи Фамилу (имя при рождении Борис Максимович Круглов) – украинская певица и автор песен, один из участников проектов "Фабрика звезд 2" и "Фабрика звезд. Суперфинал". Является трансгендерной женщиной; прошла через операцию по коррекции пола в 2014 году.

Наталья Могилевская – украинская певица, автор песен, композитор и продюсер. В 2004 году получила звание народной артистки Украины. Дважды была замужем с 2004 по 2005 год с бизнесменом Дмитрием Чалым, с 2006 по 2011 год – с бизнесменом Егором Долиным.