В сети вспомнили архивный снимок Зеленского с женой и дочерью

В сети показали архивное фото президента Украины Владимира Зеленского с супругой Еленой и дочерью Александрой.

Будущий глава государства позировал в костюме, а первая леди – в платье черного цвета. Соответствующий снимок опубликовали на фан-странице Зеленской в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, в кадре президент был в черных брюках, белой рубашке и светлом пиджаке, а его супруга предстала в длинном платье темного оттенка. Пара держала за руку свою дочь Александру, которой сейчас 16 лет.

Кроме того, первая леди дополнила образ аксессуарами – часами, браслетами и серьгами, а волосы она решила аккуратно собрать.

"Семья – это все", – подписали фото на фан-странице.

Известно, что Владимир и Елена Зеленские до свадьбы встречались в течение восьми лет. Пара знакома с детства, училась в параллельных классах еще в школе. Они поженились в 2003 году. Спустя год Зеленский стал отцом дочери Александры, а в 2013-ом нынешняя первая леди родила второго ребенка – сына Кирилла.

Напомним, Елена Зеленская заявляла, что ее муж Владимир Зеленский не очень изменился за время президентства. По ее словам, все "заводские человеческие настройки" Владимира остались теми же.

Ранее OBOZREVATEL собрал подборку архивных кадров Зеленской и показал, как выглядела первая леди Украины в юности.