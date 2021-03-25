В сети появился новый снимок Кристен Стюарт в легендарном образе принцессы Дианы

В сети разместили новое фото американской актрисы Кристен Стюарт со съемочной площадки фильма "Спенсер", в котором она играет принцессу Диану.

Знаменитость позировала на камеру в твидовом жакете в красно-зеленую клетку. Соответствующий снимок опубликован на странице в Twitter "The Playlist" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отметим, что в подобном наряде принцесса Уэльская совершила визит в Портсмут в 1989 году.

Также в кадре на руке Стюарт виднеется копия помолвочное кольцо леди Ди. С оригинальным украшением принц Уильям делал предложение Кейт Миддлтон.

В кадре на руке Стюарт виднеется копия помолвочное кольцо леди Ди Twitter "The Playlist"

Принцесса Уэльская совершила визит в Портсмут в 1989 году

Что известно о фильме "Спенсер"

Фильм расскажет об одном из самых драматических моментов в жизни принцессы Дианы. По сюжету, Леди Ди проведет рождественский уикенд 1991 года с королевской семьей. Именно в Норфолке принцесса решит расстаться с Чарльзом.

К слову, что режиссером драмы "Спенсер" выступил Пабло Ларрейн, который и предложил Кристен Стюарт роль принцессы Дианы. Съемки картины будут проходить в Германии и Великобритании, а запуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполняется 25 лет со дня смерти Дианы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принцесса Диана появилась в откровенном черном наряде с открытой линией плеч на благотворительном вечере в 1994 году из-за признания своего мужа принца Чарльза в измене. Так, образ вошел в историю как "платье мести".