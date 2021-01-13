В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой, которым 90 лет

В сети всплыли фотографии советской актрисы театра и кино Любови Орловой. В кадре знаменитость предстала полностью обнаженной.

Как стало известно, снимки были сделаны в 1930-е годы. Их опубликовал историк моды Александр Васильев в своем Telegram-канале (фото можно посмотреть ниже).

Так, в кадре Орлова сидит на кровати полностью голая, прикрываясь одеялом. А на одном из снимков звезда закрыла свои интимные места шляпой.

Любовь Орлова обнаженная на кровати Telegram-канал Александра Васильева

Известно, что фотографировал кинодиву ее супруг Григорий Александров.

Любовь Орлову голой сфотографировал супруг Telegram-канал Александра Васильева

Любовь Орлова сидит на кровати полностью обнаженная Telegram-канал Александра Васильева

Напомним, Любовь Орлова – это советская актриса театра и кино, певица, танцовщица, пианистка.

Первый муж – Андрей Гаспарович Берзин, заместитель начальника административно-финансового управления Наркомата земледелия.

Гражданский муж – Франц, австрийский импресарио.

Второй супруг – Григорий Александров, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. Детей у Орловой не было.

Актриса известна благодаря ролям в таких фильмах, как "Русский сувенир", "Весна", "Встреча на Эльбах" и многих других.

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