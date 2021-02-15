В сети показали лучшие образы Меган Маркл во время первой беременности. Фото

В сети показали, как выглядела супруга принца Гарри Меган Маркл во время своей первой беременности. Отметим, что сейчас герцогиня ждет второго ребенка.

В то время знаменитость носила разные образы – от шикарного спортивного наряда до потрясающих платьев, сшитых на заказ. Об этом сообщает издание People (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Когда Меган Маркл приехала в Марокко в феврале 2019 года, на ней была элегантная вышитая накидка. Она дополнила образ клатчем, перчатками и туфлями на каблуках.

Посещая Нью-Йорк, Маркл надела трапециевидное пальто с высоким воротником. Она дополнила свой образ светлой сумкой и туфлями.

На седьмом месяце беременности герцогиня в Нью-Йорке появилась в спортивном образе из толстовки, леггинсов и кроссовок Adidas. Она соединила образ с черной бейсболкой с надписью "Rectify".

Однажды, когда Маркл приехала в Лондон, то она была одета во все черное и украшена стильными аксессуарами.

На восьмом месяце беременности Маркл пришла на крестины дочери Зары и Майка Тиндалл. Она выбрала пальто от бывшего дизайнера Dior Марка Боана 1960-х годов.

На церемонии в Вестминстерском аббатстве в марте 2019 года Маркл надела кремовое пальто с подходящим платьем Виктории Бекхэм и шляпу.

Во время визита в Канаду Маркл для выхода на публику выбрала платье и пальто темно-зеленого цвета.

Для своего появления на мероприятии, посвященном Международному женскому дню, герцогиня надела черное-белое платье с высоким воротником от британского бренда Reiss. Также она выбрала черный пиджак и туфли-лодочки.

Для участия в одном из мероприятий королевского дворца Маркл выбрала белое пальто Аманды Уэйкли и платье до колен. Она соединила образ с туфлями телесного цвета и металлическим клатчем.

На мероприятие в Марокко знаменитость надела сделанное на заказ синее платье с рукавами от Carolina Herrera. Она собрала волосы в низкий пучок, чтобы продемонстрировать свои серьги-гвоздики.

Также на одном из мероприятий Маркл выглядела по-королевски в сшитом на заказ платье от Dior с драпированными рукавами. Она собрала волосы, демонстрируя свои серьги Birks Snowflake Snowstorm.

Также герцогиня Сассекская во время первой беременности предстала в платье с высоким воротником от Calvin Klein и пальто белого цвета от Amanda Wakeley.

В Лондоне Маркл была одета в сшитом на заказ наряде от Клэр Уэйт Келлер.

Также на одном из выходов в свет супруга принца Гарри появилась в платье с принтом в виде животных. Свой образ она дополнила замшевыми ботинками на каблуках.

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