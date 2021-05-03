В поместье Елизаветы II проникли двое людей: их задержали

В Великобритании в Виндзорском поместье, где пребывает королева Елизавета II, пробрались двое людей. Они пытались проникнуть на территорию резиденции, однако их задержала полиция.

Инцидент произошел еще 25 апреля, однако стало известно об этом только сейчас. Как оказалось, подозреваемые, 29-летняя женщина и 31-летний мужчина, были замечены в Большом Виндзорском парке недалеко от резиденции Royal Lodge в Беркшире во второй половине дня, передает радиостанция LBC. Их задержали возле часовня Всех Святых, где находится жилье сына королевы Великобритании – принца Эндрю.

"Впоследствии в рамках расследования подозреваемых отпустили, однако оно еще продолжается", – сообщили в заявлении правоохранителей.

Отмечается, что подозреваемые выкарабкались на заборы в Королевской ложе – недалеко от места, где Елизавета II гуляет со своими питомцами.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого инцидента, уже произошла подобная ситуация. Так, охранники ошибочно пустили постороннюю женщину в дом принца Филиппа, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет. 43-летняя женщина провела внутри поместья около 20 минут до приезда полиции. Она заявляла персоналу, что пришла на обед к герцогу Йоркскому. Кроме того, женщина даже убедила службу охраны заплатить за такси.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елизавета II отойдет от королевских обязанностей. По словам инсайдеров, ожидается, что дети британского монарха начнут брать на себя повышенные обязанности внутри "фирмы".