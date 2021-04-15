В память о принце Филиппе выпустят гоночных голубей

В субботу, 17 апреля, в Виндзоре, Сандрингеме и других 65 городах Великобритании выпустят гоночных голубей в связи с похоронами принца Филиппа.

Как оказалось, герцог Эдинбургский был фанатом голубиных гонок. Об этом пишет издание Daily Mail.

Так, птиц будут выпускать с чердаков Сандрингемского дворца и Виндзоре, и при этом Королевская ассоциация голубиных гонок (RPRA) осуществит это с помощью десяти голубей – по одному на каждое десятилетие жизни принца Филиппа.

Отмечается, что королевская семья связана с голубиными гонками с 1886 года, когда бельгийский король Леопольд II подарил им птиц для поместья Сандрингем.

В настоящее время в норфолкской деревне Вулфертон, неподалеку от Сандрингема, обитает 170 пернатых.

Напомним, принца Филиппа похоронят 17 апреля в Букингемском дворце, церемония начнется в 15:00 по местному времени в часовне Святого Георгия в Виндзоре (16:00 по Киеву).

Ранее королевский эксперт Ингрид Сьюард заявила, что на похоронах принца Филиппа не будут присутствовать его правнуки – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принц Гарри прилетел из США в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим дедушкой – принцем Филиппом.