В мятном платье и без макияжа: телеведущая Леся Никитюк удивила летним образом

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым летним луком, опубликовав фото в платье-комбинации. При этом на лице знаменитости не было ни грамма косметики.

Звезда под публикацией в Instagram, написала, что она "какая-то помятая", и в шутку задалась вопросом: "прошли ли уже выходные?"

"А выходные уже прошли? Сегодня "по-неділя"? Какая-то я помятая, короче" – шутливо подписала знаменитость.

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Никитюк позировала в шелковом длинном платье нежно-голубого цвета с ажурным верхом на фоне ступеней. Телеведущая не стала укладывать как-либо волосы и оставила их распущенными.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?". А также была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала свои формы в бикини. Купальник знаменитости был раздельный со змеиным принтом.