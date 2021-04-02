В королевской семье признались, что Елизавета II прячет любимые конфеты в своей спальне

Королева Великобритании Елизавета II настолько сильно любит шоколадные конфеты, что вынуждена хранить их в своей спальне. Иначе другие члены королевской тоже будут не против полакомиться сладостями.

Такими подробностями поделилась Леди Памела, дочь лорда Луи Маунтбеттена, правнучка королевы Виктории и двоюродная сестра принца Филиппа в документальном фильме ITV "Мои годы с королевой". Об этом пишет издание Mirror.

"У нее всегда есть коробка конфет, которую она хранит в своей комнате. В противном случае, члены королевской семьи могут съесть сладости раньше, чем это сделает королева", – рассказала подробнее женщина.

Кроме того, однажды произошел комичный случай, когда мангуст леди Памелы, которого она назвала Найола, "украл" шоколад, оставленный в спальне монарха. Елизавету II это сильно расстроило, ведь животное откусило маленький кусочек с каждой конфеты.

"Я не против, чтобы Найола заходила в мою комнату, мне это даже нравится. Но она добралась до моей коробки, откусив от каждого кусочка", – пожаловалась тогда королева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елизавета II впервые за 5 месяцев вышла в свет и пошутила над Россией. Во время разговора с офицером Королевских ВВС Австралии она спросила об инцидентах с российскими военными самолетами.