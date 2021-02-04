В Киеве прощаются со знаменитым украинским режиссером Проскурней

В четверг, 4 февраля, в Киеве попрощаются с выдающимся украинским театральным режиссером и продюсером Сергеем Проскурней.

Так, церемония прощания, отпевания, молитвенный чин состоятся в Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре с 10:30 – 12:30. Об этом сообщила Ольга Стельмашевская на личной странице в Facebook.

Похоронят режиссера на Байковом кладбище. Чин погребения состоится в 13:30.

Всех, кто хочет проститься с известным киевлянином, просят соблюдать карантинные нормы – надеть защитную маску, использовать дезинфектор и соблюдать дистанцию.

Напомним, Сергей Проскурня – украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017). Он умер на 64 году жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля стало известно о смерти украинского театрального режиссера и продюсера Сергея Проскурни.

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