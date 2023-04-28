В 79 лет скончался скандальный ведущий ток-шоу Джерри Спрингер: СМИ назвали причину

В возрасте 79 лет скончался скандально известный американский телеведущий, комик и политик Джерри Спрингер. По данным иностранных СМИ, причиной стала непродолжительная болезнь артиста – рак поджелудочной железы.

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В течении недели американцу становилось все хуже, но последние дни он провел не в больнице, а в собственном доме близ Чикаго. Об этом сообщили журналисты таблоида TMZ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пресс-секретарь звезды прокомментировал, что смерть наступила в четверг, 27 апреля. Онкология у Спрингера была обнаружена всего несколько месяцев назад.

Спрингер получил образование по специальности "политология" и начал карьеру как советник в команде сенатора Роберта Кеннеди, а после его убийства устроился в юридическую фирму в Цинциннате. Впоследствии амбициозный политик стал членом городского совета, однако в 1974 году был вынужден покинуть свой пост из-за скандала. Полиция нашла чек, выписанный им за услуги девушки легкого поведения. Несмотря на это, ему удалось в 1977—1978 годах занимать должность мэра города Цинциннати.

После окончания политической карьеры Спрингер отправился на телевидение, где в 1991 году на экраны вышел первый эпизод его скандальной ток-передачи "Шоу Джерри Спрингера". Первоначально проект позиционировался как серьезная программа о политике, но с целью привлечь больше зрителей формат изменили.

К ведущему начали приходить обычные люди со своими трешовыми историями о темах, которые не оставляли равнодушным никого – измены, расизм, педофилия, проституция и т.д. Нередко во время ток-шоу возникали потасовки и скандалы, за что его критиковали.

В то же время, американец вел и другие программы на ТВ и радио. Его также не раз приглашали сняться в кино. Правда, в лентах он преимущественно играл самого себя.

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