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"Успеха нет": тяжелобольная актриса Тышкевич поделилась неутешительными новостями о лечении

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,1 т.
'Успеха нет': тяжелобольная актриса Тышкевич поделилась неутешительными новостями о лечении

Звезда сериала "Ніщо не трапляється двічі", актриса Екатерина Тышкевич, которая больше года назад обратилась к украинцам с просьбой помочь ей справиться с тяжелой болезнью, впервые за долгое время поделилась новостями о своем самочувствии. Артистка, которую 8 лет мучил недиагностированный недуг, до сих пор страдает из-за головных болей.

По ее словам, лечение не помогает, поэтому украинка с медиками все еще ищет способы поправиться. Об этом она рассказала в своей Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В последний раз, когда артистка выходила на связь, ее состояние немного улучшилось. Лечась на острове Бали, звезда сериалов смогла отказаться от таблеток. Однако сейчас ей снова стало хуже.

"Успеха нет": тяжелобольная актриса Тышкевич поделилась неутешительными новостями о лечении
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"Я жива, но все еще не очень здорова. Вернулась к медикаментозной терапии. Ищем работающую схему препаратов. Пока, кроме побочных действий, успеха нет. Верим в лучшее", – написала Екатерина Тышкевич.

Где сейчас находится актриса, она не рассказала. Последние фото в ее профиле были сделаны в Одессе.

Напомним, Екатерина Тышкевич летом прошлого года в слезах поделилась деталями недуга, от которого страдает уже 8 лет. Основным симптомом стала головная боль, из-за которой звезда оказалась прикованной к постели. Обследования долго не могли установить причину боли.

"Успеха нет": тяжелобольная актриса Тышкевич поделилась неутешительными новостями о лечении

Знаменитость начала лечение в Закарпатской области. Там актрисе стало лучше, но боль не исчезла полностью. Установить болезнь помогли специалисты в Украине. После ряда анализов медики обнаружили, что звезда страдает соматоморфной головной болью, вызванной функциональной обломкой мозга. Причина недуга кроется в проблеме с нарушением биохимии мозга, вызванным родовой травмой.

"Успеха нет": тяжелобольная актриса Тышкевич поделилась неутешительными новостями о лечении

Установив причину боли, украинская отправилась лечиться на экзотический остров, где долго не выходила на связь. Позже в ее профиле начали появляться радостные фото и хорошие новости. Больше об этом – читайте по ссылке.

"Успеха нет": тяжелобольная актриса Тышкевич поделилась неутешительными новостями о лечении

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