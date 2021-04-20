Университет культуры Поплавского устроил розыгрыш билетов на Моргенштерна: сеть в недоумении

Киевский национальный университет культуры и искусств разыгрывает былеты на летний концерт российского рэп-исполнителя и музыканта Моргенштерна. Пользователи возмущены таким поворотом событий, заявляя в комментариях, что это ничто иное как "позор".

Соответствующая публикация появилась странице ВУЗа в Instagram, которая посвящена факультету "Международные отношения" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, в посте рассказываются условия, которые необходимо выполнить, чтобы стать участником конкурса. Также указано, что имя победителя назовут уже 16 мая.

Однако люди были не в восторге от увиденного. Они пишут, что это недопустимо, чтобы украинский университет портил свою репутацию подобными конкурсами с участием российских артистов. Вот некоторые комментарии возмущенных пользователей:

"Позор!", "Вы таким образом отсеиваете нормальных студентов?", "Перестаньте удалять негативные комментарии! Нам не трудно написать еще раз", "Позор и стыд! Вы показали свое истинное лицо, испачканное российским дерьмом", "Классные у вас международные отношения с Россией!", "Вы превзошли сами себя и опустились еще ниже!", "Вы удалили мой комментарий, так я напишу еще раз! Лучше разыгрывайте билеты в РФ сразу… Позорище!".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве проучили уличного музыканта, который пел песни Моргенштерна. Местные активисты напали на мужчину и запретили ему исполнять треки российского рэпера.