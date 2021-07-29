Унаследовала от Кейт Миддлтон: какое блюдо обожает принцесса Шарлотта

6-летняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцесса Шарлотта унаследовала от мамы любовь к оливкам. Девочка является большим поклонником пикантной закуски.

И пока другие дети наслаждаются чипсами, пирожными или пастой, Шарлотта не упустит возможности лишний раз попробовать оливки. Кейт Миддлтон тоже в детстве ела их довольно часто, передает издание Hello Magazine (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Любимая закуска герцогини была раскрыта еще в 2018 году во время ее визита в больницу на Грейт-Ормонд-стрит, где она поговорила с четырехлетним Рафаэлем Чана из Восточного Престона. Мальчику тогда сделали операцию по пересадке сердца.

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"Я ела много-много оливок, когда была маленькой", – сказала ему Миддлтон.

Кроме того, королевский репортер Ребекка Инглиш ранее опубликовала на своей странице в Twitter пост об этом:

"Герцогиня Кембриджская рассказала сегодня, что ее дочь, принцесса Шарлотта, любит оливки, и она поощряет ее и принца Джорджа готовить вместе с ней".

Принцесса Шарлотта – член британской королевской семьи, второй ребенок герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин, внучка принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, правнучка королевы Елизаветы II. Занимает четвертое место в линии наследования британского престола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 7-летнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон принца Джорджа уличили в скверном характере из-за того, что он часто разыгрывает своих младших братьев и сестер. Согласно заявлениям королевского эксперта Дункана Ларкомба, "этот ребенок растет озорным мальчишкой".