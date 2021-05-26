Умерла украинская поэтесса, которая переделывала себя под куклу Барби

Скончалась 32-летняя одесская поэтесса Ольга Архангельская, которая около 10 лет переделывала свою внешность под куклу Барби. Причина смерти пока не называется. Известно, что звезды не стало еще 16 мая.

Об этом сообщила подруга девушки – украинская модель Валерия Лукьянова, известная как "одесская Барби", на странице "ВКонтакте" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Так, знаменитости часто выставляли совместные фото и имели множество поклонников.

При жизни Архангельская успела выпустить сборник стихов на русском языке "Плыву я во времени". За последние годы девушка также пыталась стать дизайнером.

Так, 18 мая Лукьянова написала пост, в котором рассказала, что Архангельская знала, что умрет еще несколько лет назад и готовилась к этому.

"Предсказала свою смерть в своем стихотворении... Она была невероятно гордым и вежливым человеком. Она была очень хорошей, очень открытой и искренней. И эта реальность была слишком суровой для нее. Она пыталась бежать, и убежала", – отметила украинка.

Стоит отметить, что в последние годы Архангельская практически ничего не публиковала в социальных сетях о себе.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинка Валерия Лукьянова, которая более известна как "одесская Барби" и Amatue, решила постебаться в соцсети над своей подругой, с которой она поругалась.