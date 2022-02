Умерла 'королева фанка' Бетти Дэвис

В возрасте 76 лет скончалась Бетти Дэвис – "королева" фанк-музыки и бывшая жена джазового исполнителя Майлза Дэвиса. По информации друзей покойной, причиной смерти стало онкозаболевание, установленное за неделю до трагедии.

Об этом сообщило издание NPR со ссылкой на близкую подругу музыканта Даниэль Маджио. Она добавила, что сердце звезды перестало биться в ее доме, штат Пенсильвания (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Бетти Дэвис, которую еще называли "Мадонной перед Мадонной", прославилась в середине 1960-х и 1970-х, во времена своего брака с известным джазовым трубачом.

С 1964 по 1975 год звезда исполняла такие культовые хиты, как: Get Ready for Betty, It's My Life, If I'm In Luck I Might Get Picked Up. Она запоминалась слушателям своим сексуальным хриплым голосом и манерой пения.

Однако музыкой карьера звезды не ограничилась. Львиную часть своей жизни знаменитость отдала моделингу и дизайну, за что ее называли "иконой моды". Фотографии певицы печатали известные мировые глянцы тех времен, в частности, Ebony, Seventeen и Glamour.

В 2017 году о жизни "королевы фанка" сняли документальный фильм под названием "Бетти: они говорят, что я другая". Продюсером картины стала подруга артисты – Даниэль Маджио.

