Умерла американская комедийная актриса Клорис Личмен

Американская комедийная актриса Клорис Личмен скончалась в среду, 27 января, в возрасте 94 лет.

Она умерла по естественным причинам в своем доме в Энсинитас, Калифорния (США). Об этом телеканалу NBC News сообщила пресс-секретарь Моник Мосс.

Личман является обладательницей многочисленных премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми", она одна из самых титулованных актрис в истории телевидения.

Звезда наиболее известна по роли любопытной соседки Филлис в "Шоу Мэри Тайлер Мур". Личмен также сыграла в фильмах "Молодой Франкенштейн", "Плохой Санта", "Шафер напрокат".

"Оскар" актриса получила за лучшую женскую роль второго плана за участие в проекте Петра Богдановича "Последний киносеанс" в 1972 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в возрасте 60 лет скончалась актриса театра и кино Ирина Токарчук. Она известна многим зрителям как тетя Сима из одесской коммунальной квартиры в скетчах "Джентльмен-шоу".