Умер звезда сериала "Твин Пикс"

На 73-м году жизни не стало известного американского актера Уолтера Олкевича, который сыграл канадского преступника Жака Рено в сериале "Твин Пикс". Он умер в своем доме в Резеде в Лос-Анджелесе во вторник, 6 апреля.

О трагической новости изданию The Hollywood Reporterсообщил сын актера сценарист Зак Олкевич. Знаменитость на протяжении 20 долгих лет боролся с проблемами, связанными со здоровьем, а также перенес множество операций на колене. Это стало причиной того, что Уолтер вынужден был делать длительные паузы в актерской карьере (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Олкевич родился в 1948 году в штате Нью-Джерси. Дебютную роль он получил в 1979 году, сыграв в фильме Стивена Спилберга "1941". Всего же за свою карьеру звезда снялся в почти сотне сериалов.

Но наибольшую известность ему принесла роль бармена-сутенера Жака Рено в сериале "Твин Пикс". Режиссером картины был Дэвид Линч.

Также с 1993 по 1996 годы актер снимался в известном американском телесериале "Грейс в огне", в котором рассказывается о жизни одинокой женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее от рака мозга умер известный британский актер Пол Риттер, который сыграл роль Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль".