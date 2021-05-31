Умер звезда сериала 'Тарзан: Героические приключения' Джо Лара

В США в авиакатастрофе погиб американский актер, звезда сериала "Тарзан: Героические приключения" 58-летний Джо Лара. Также умерла его супруга Гвен Шамблин – писательница и диетолог.

Известно, что самолет упал в озеро у Нэшвилла в штате Теннесси. Также трагедия унесла жизнь еще пяти человек. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Происшествие случилось еще в субботу, 29 мая. Так, самолет Cessna C501 упал в озеро около города Нэшвилл в штате Теннесси. Борт летел во Флориду, но по неизвестным причинам рухнул. Обломки разбросало на почти километр во все стороны.

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Коротко о знаменитости:

Джо Лара – американский актер и музыкант, известный по роли Тарзана в американском телесериале "Тарзан: Героические приключения".

Он также снялся во многих боевиках, среди которых "Стальная граница" (1995), "Американский киборг: Стальной воин" (1993) и "Боеголовка" (1996). В 2002 году он оставил актерскую карьеру, чтобы сконцентрироваться на карьере в кантри-музыке.

В 2018 году Джо Лара женился на Гвен Шамблин. У него был ребенок от предыдущего брака с Наташей Павлович. Жил в Брентвуде, Теннесси.

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